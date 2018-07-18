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Решение Стокгольмского арбитража обязательное для всех и РФ не исключение – Петренко

Решения Стокгольмского арбитража являются обязательными к исполнению на территории всех стран-членов ООН, коим является и РФ.

– В РФ всегда принимают какие-то фейковые решения относительно хода решений легальных международных судов, но эти фейковые решения не имеют никаких юридических последствий. Решение Стокгольмского арбитража является обязательным на территории фактически всех стран-членов ООН. РФ не является исключением, – заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, в настоящее время проходит процесс юридических процедур относительно принудительного взыскания активов российского Газпрома во исполнение данного решения суда.

– Все их заявления – ни что иное как определенная манипуляция, направленная на внутреннего потребителя, на население РФ, которому ежедневно показывают фейковые новости, – подытожил министр юстиции.

Ранее Факты ICTV писали, что НАК Нафтогаз Украины подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с российской компанией Газпром. Предварительно компания оценивает свои денежные претензии в $11,58 млрд.

Фото: Павел Петренко/Facebook.

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