СБУ обвинили в масштабных хищениях во время обысков

Истории троих украинцев, которые обвинили в краже ценного имущества сотрудников Службы безопасности Украины, что проводили у них обыски под предлогом борьбы с торговлей оружием.

Три украинца занимаются абсолютно разной деятельностью, однако их объединяет то, что после обысков СБУ у всех у них пропали ценные вещи.

Свои истории они рассказали Забороне.

Андрей Кутьин

В доме 32-летнего киевского инженера-программиста Андрея Кутьина СБУ проводила обыски в 2017 году.

В ордере на обыск говорилось, что его подозревают в контрабанде и незаконном обращении с оружием.

У него были все необходимые документы, а оружие хранилось в сейфе вместе с семейными сбережениями в размере около $36 тысяч.

СБУ изъяла все обнаруженные вещи и внесла их в протокол, однако позже мужчина обнаружил, что во время обыска исчезли и другие ценные вещи, вплоть до бутылок с дорогим алкоголем.

При этом Кутьин все время был в наручниках, а в помощи адвоката ему было отказано.

После обыска мужчину увезли в Харьков, где продержали несколько дней на какой-то квартире.

В конце концов ему вернули часть изъятых вещей, однако вместо $36 тысяч предоставили расписку от его “знакомого”, которому он якобы одолжил свои деньги.

– Я говорю: а где остальные? Они мне: чувак, извини – руководству подарки надо было сделать. Как подарки? Те плечами пожимают – не нравится, можем и эти забрать. Дошло до того, что у меня был охотничий порох в канистрах – они даже оттуда по полканистры поотсыпали, – рассказал коллекционер.

Алексей Демьянчук

А вот у 49-летнего моряка Алексея Демьянчука из Киева в апреле 2018 года при обыске изъяли коллекцию антикварных револьвером стоимостью около $200 тысяч.

Их у него было более 60 штук, а осталось всего “пять-шесть”.

Алексея задержали под домом. СБУ в то время провела серию обысков, которые назвала “разоблачением международной организованной группировки торговцев оружием”, а коллекционер попал на оперативное видео.

После этого был суд, и целый месяц мужчина провел в СИЗО.

А тем временем похищенное СБУ оружие также начали продавать через интернет.

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Антон Примушко

Подобная история была и у 49-летнего военного Антона Примушко. Сотрудники СБУ пришли к нему в 2015 году, инкриминируя “торговлю оружием”.

Суд его уже давно оправдал, однако вернуть свои вещи, пропавшие после прихода сотрудников спецслужбы, ему до сих пор не удалось.

Так, у военного во время обыска у него забрали бронежилеты и разгрузки, рабочий инвентарь, прицелы, очки ночного видения, патроны и множество других вещей, без которых на фронте трудно.

А убытки можно оценить в десятки тысяч долларов. Вопреки постановлению суда, не вернули даже то, что должны были.

Кроме охотничьего и наградного оружия в доме Примушко было также трофейное, которое батальон Киев-2, начальником которого он был в то время, привез из зоны АТО.

Кроме того, пропал и автомобиль батальона, на котором оружие привезли в Киев.

Примушко также вспоминает, что когда сотрудники СБУ разложили оружие для съемки, то подбросили к нему и георгиевскую ленту.

Военный борется за справедливость до сих пор и отступать не намерен.

Напомним, 5 июля президент Украины подписал закон о нацбезопасности.