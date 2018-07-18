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Штормовое предупреждение в Украине: где ухудшится погода

До конца суток 18 июля в Украине ожидаются грозы и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

– До конца суток 18 июля в Украине, кроме крайнего севера, грозы, в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

Кроме того, 18-19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

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