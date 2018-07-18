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В Чернигове нашли древнее семиэтажное кладбище

В Чернигове во время раскопок нашли древнее семиярусное кладбище.

Роскопки

В Чернигове на мысе Елецкой горы во время раскопок было обнаружено семиярусное кладбище, которое действовало с XIV по ХІХ век, сообщила доцент института истории, этнологии и правоведения Национального университета Черниговский коллегиум Алена Черненко в Facebook.

– Результаты раскопок подтверждают вывод, что во времена после монгольского нашествия (не ранее XIV в.) на этом участке сформировалось христианское кладбище. Оно функционировало непрерывно в течение многих веков (по крайней мере до XIX в.), в результате чего образовалось до 7 ярусов могил, которые перекрывают и прорезают друг друга. Это кладбище не обозначено ни на одном из планов Чернигова и не упоминается в письменных источниках, – написала Черненко.

По ее словам, кладбище, скорее всего, не было монастырским, поскольку на его территории находится много детских захоронений.

Также возле могил нашли крестик XVIII века, две “дымленные” миски того же времени и другие предметы быта.

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В Чернигове нашли древнее семиэтажное кладбище / 2 фотографии

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К слову, в Доме дельфинов в Помпеях археологи раскопали новые фрески.

Фото: Алена Черненко

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