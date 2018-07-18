В Ровно задержан уроженец РФ, звавший в Украину российские танки

В центре Ровно полиция сегодня задержала уроженца РФ, который держа в руках портрет царя Николая II, призвал ввести в Украину российские танки.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко-Погореляк, пока выяснено, что 71-летний уроженец Российской Федерации, который сейчас проживает в Почаеве Тернопольской области, в первой половине дня 18 июля напротив площади Независимости в Ровно, держал в руках портрет Николая II и выкрикивал, что ждет российские танки, и оскорблял украинскев, пишет УНИАН.

Патрульные задержали мужчину и увезли в горотдел милиции. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

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В настоящее время не ясно, является ли мужчина пациентом психбольницы.

Напомним, в центре Кривого Рога 40-летний мужчина попытался сжечь себя заживо перед стелой погибших воинов АТО.