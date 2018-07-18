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Утеплил фасад пенопластом: в Киеве испортили известный мурал

В Киеве владелец одной из квартир дома по улице Булаховского 40 утеплил пенопластом квартиру, тем самым испортив мурал.

Об этом сообщил член совета директоров Общества украинских предпринимателей Александр Соколовский в Facebook.

– Дому на фото 30 лет. Но почему-то только после появления этого мурала хозяин квартиры решил ее снаружи утеплить. Не слышал, чтобы кто-то из жильцов таких домов скинулись и украсили какой-нибудь тусклый фасад. Но когда находятся такие люди, критиков обычно слышно громче, чем тех, кому эти работы по душе. И не особо у нас принято говорить спасибо художнику и меценатам. Хотя бы за то, что они попытались вызвать улыбку и желание жить в этом беспощадном постсоветском архитектурном ужасе. Но самое грустное, что находятся и те, для кого личные желания перевешивают общественные и они нарушают полюбившуюся всем работу утеплителем или блоком кондиционера. При молчаливом соучастии остальных жильцов, — написал он.

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Утеплил фасад пенопластом: в Киеве испортили известный мурал / 2 фотографии

К слову, в Киеве в районе Осокорков на проспекте Бажана 5е находится мурал жар-птица от художника Ernesto Maranje.

Фото: Facebook.

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