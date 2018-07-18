В аэропорту Одесса появится новая взлетно-посадочная полоса

Правительство приняло решение направить 253 млн гривен на строительство взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что в 2019 году обновленный аэропорт позволит превратить Одессу в южный хаб.

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– Уже третий год подряд динамика роста авиаперевозок почти на 30% в год требует модернизации аэропортов, и мы над этим работаем, – отметил Омелян.

Омелян поблагодарил президента Украины и премьер-министра за поддержку инициативы Министерства относительно развития региональных аэропортов.

К слову, международный аэропорт Борисполь планирует запустить терминал F к началу летней навигации 2019 года.

Фото: inforesist.org.