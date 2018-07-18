В Украине впервые за 18 лет проведут перепись населения – дата

В декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области Государственный комитет статистики проведет пробную перепись населения.
Такое решение было принята Кабмином в ходе заседания парламента, передает Интерфакс-Украина.
Перепись проведут с использованием инновационных технологий сбора информации у населения.
Согласно решению, правительство поручило соответствующим райадминистрациям содействовать подготовке и проведению пробной переписи.
Кроме того, Национальной полиции Украины поручено обеспечить безопасность и порядок во время проведения пробной переписи населения.
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В последний раз перепись населения в Украина прошла в 2001 году.
По данным Госслужбы статистики, на 1 февраля 2018 года численность населения в Украине составила почти 42 млн 365 тыс. человек.
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