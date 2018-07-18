Поступление в медвуз: в МОЗ назвали проходной балл

Для поступления на специальности Стоматология, Медицина и Педиатрия абитуриенты должны набрать более 150 баллов по результатам ВНО по конкурсным предметам – биологии, химии или математики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

– Впервые в Украине для поступления на медицинские специальности преодолеть порог в 150 баллов по конкурсным предметам должны все абитуриенты, независимо от формы обучения за средства государственного бюджета или за средства физических или юридических лиц и подчинения ВУЗ. Таким образом, уже на этапе вступления будущие медики должны доказать свои способности, высокую мотивацию и способность стать высокообразованным профессионалом, – говорится в сообщении.

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Цель такого нововведения — отобрать лучших абитуриентов и в конечном итоге повысить качество медицинского обслуживания. Ведь до сих пор, несмотря на большой конкурс на медицинские специальности, уровень знаний зачисленных абитуриентов часто был неудовлетворительным.

В этом году за средства государственного бюджета будут готовить 4507 медицинских работников (специальность Медицина). Места будут распределяться по процедуре широкого конкурса. Это значит, что те ВУЗ, в которых подали заявления больше всего абитуриентов, получат больше всего мест по госзаказу.

Напомним, 2 июля стартовала вступительная кампания 2018 в высшие учебные заведения Украины. На сайте ez.osvitavsim.org.ua продолжается регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений в выбранные ВУЗы.

Фото: asn.in.ua.