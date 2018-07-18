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Случайно перевели средства – Приватбанк предупредил о новом мошенничестве

Клиенты Приватбанка начали получать письма, с помощью которых мошенники пытаются выманить деньги.

Приватбанк

Клиентам Приватбанка начали приходить письма в которых говорится о якобы пополнении карточного счета, сообщает пресс-служба Приватбанка.

Обычно мошеннические сообщения поступают на электронную почту или мессенджеры. Чтобы больше узнать о средствах, поступивших случайно, людям предлагают перейти по ссылке, ведущей на фальшивую страницу Приват24.

– Приватбанк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые привлекательные сообщения о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах, – говорится в сообщении.

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К слову, Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества. Злоумышленники из Запорожья рассылают СМС-сообщения о якобы блокировки банковских карт.

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