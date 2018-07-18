По стандартам НАТО: в Украине начали производство новых боеприпасов

Казенное предприятие Шосткинский казенный завод Импульс, который входит в состав госконцерна Укроборонпром, совместно с предприятием Кузница на Рыбацком начали серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО.

Стартовало серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета – ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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ПГОФ-40 – граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарта боеприпасов к автоматическим гранатометов. По сравнению с 30-мм гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, 40-мм граната, имеет большую мощность и разлет осколков.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине испытали новый противотанковый гранатомет Ланцея.

Фото и видео: Укроборонпром.