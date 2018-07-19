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5 стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Пять стран присоединились к решению Европейского совета о продлении санкций в отношении аннексированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Так, к декларации о продлении санкций присоединились Грузия, Албания, Черногория, Норвегия и Украина.

Они будут обеспечивать соответствие своей политики принятому решению. В ЕС заявили, что приветствуют присоединение стран к продлению санкционного режима.

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Напомним, 18 июня Совет Европейского союза продлил санкции, введенные из-за аннексии украинских Крыма и Севастополя, до 23 июня 2019 года.

Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, а также на инвестиции в полуостров.

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