5 стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Пять стран присоединились к решению Европейского совета о продлении санкций в отношении аннексированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Так, к декларации о продлении санкций присоединились Грузия, Албания, Черногория, Норвегия и Украина.

Они будут обеспечивать соответствие своей политики принятому решению. В ЕС заявили, что приветствуют присоединение стран к продлению санкционного режима.

Читайте: ЕС утвердил индивидуальные санкции за Керченский мост

Напомним, 18 июня Совет Европейского союза продлил санкции, введенные из-за аннексии украинских Крыма и Севастополя, до 23 июня 2019 года.

Санкции, в частности, включают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, а также на инвестиции в полуостров.