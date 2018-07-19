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Боевики устроили провокацию для срыва выполнения решения ТКГ

В районе Станицы Луганской враг совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия, сообщает пресс-служба ООС.

Так, в течение суток противник 17 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды из запрещенного минского договоренностями вооружения. Противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы.

По данным разведки двое оккупантов погибли и пятеро были ранены. Среди защитников Украины потерь не допущено.

Российские оккупационные войска проявили активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

Читайте: Призывают защищать родную землю: около Горловки у врага новое подкрепление

Напомним, в Украине начали производство новых боеприпасов.

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