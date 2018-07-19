ДТП в Харькове: пропал ключевой свидетель по делу Зайцевой – СМИ

В деле обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой пропал ключевой свидетель. На заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование после аварии.

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, пишет Обозреватель.

– Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой – нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств, – сообщила Матвеева.

Она подчеркнула, что у экспертов, которые исследуют смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов. Если раньше для анализа и установления факта – была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения – медикам не хватило 5 мл крови. То теперь технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния.

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Однако адвокат потерпевших Лариса Матвеева обращает внимание на тот факт, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали с показаний свидетелей.

– Они брали эти данные с показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели им воспользоваться, – подытожила Матвеева.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus влетел в толпу. В результате ДТП погибли 6 человек.

Фото: УНИАН.