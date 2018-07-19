Контрразведка задержала “ополченку” “ДНР”, которая охотилась на патриотов в Славянске

Контрразведка СБУ задержала участницу незаконных вооруженных формирований “ДНР”, которая скрывалась от правосудия.

Сотрудники контрразведки СБУ из состава Объединенных сил разоблачили и задержали участницу незаконных вооруженных формирований “ДНР”, которая скрывалась от правосудия на мирной территории Украины, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Правоохранители установили, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году, под влиянием пропаганды РФ, присоединилась к так называемому “ополчению Новороссии”. Она выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру “ДНР”.

– Разочаровавшись в идеях “русского мира”, под влиянием аморального поведения большинства членов пророссийских бандформирований и с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению украинских городов, “ополченка” самовольно покинула службу, – говорится в сообщении.

Указанной гражданке объявили о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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К слову, 1 июля на блокпосту возле города Торецка Донецкой области задержали 37-летнего мужчину, причастного к деятельности незаконных вооруженных формирований “ДНР/ЛНР”.