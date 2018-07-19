Киевсовет не отменит подорожание проезда до аудита

Киевсовет отказался наложить мораторий на повышение цен на проезд в общественном транспорте до проведения аудита транспортных коммунальных предприятий.

Об этом пишут Українськi Новини.

Мораторий предлагалось наложить до проведения аудита КП Киевпастранс и Киевский метрополитен и введения автоматизированной системы оплаты за проезд (электронный билет).

В ходе заседания в четверг было предпринято несколько попыток проголосовать за проект решения, но голосование ни разу не набрало минимально необходимый 61 голос.

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Согласно предоставленным расчетам, экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира составляет в метро 8,27 гривен, в наземном транспорте – 8,77 гривен, и таким образом указанное повышение является компромиссным.

Для пенсионеров, ветеранов антитеррористической операции, ликвидаторов аварии на Чернобыльской электростанции и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.

Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.

Фото: УНИАН.