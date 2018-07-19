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Массовое отравление в лагере на Донетчине: МОЗ установило причину

В Донецкой области у 18 из 94 заболевших в детском лагере Орленок диагностирована острая дизентерия Зонне.

Об этом сообщает МОЗ.

– Сегодня Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере Орленок Донецкой области, произошедшей 16-17 июля 2018 года. У 18 из 94 больных подтвержден диагноз “острая дизентерия Зонне”, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella Sonnei), – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

В ходе комплексного санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства в лагере.

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Как сообщалось, 16 июля зафиксировано массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха Орленок.

По состоянию на утро 19 июля в больницы Донецкой области госпитализированы 94 человека из лагеря Орленок (79 детей и 15 взрослых), все они находятся на стационарном лечении.

ФОТО: Рixabay

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