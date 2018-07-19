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На сколько меня хватит, столько и протяну! У Сенцова был второй криз

Украинский политзаключенный Олег Сенцов выглядит хуже, неделю назад у него был второй криз.

сенцов

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, пишет журналист Антон Наумлюк в Facebook.

– Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй криз по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под наблюдением врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается. Говорит: “На сколько меня хватит, столько и протяну”, – говорится в сообщении.

Также Сенцов выразил удивление, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой.

– Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением других политзаключенных, – рассказал адвокат.

Режиссер также передал привет фигурантов дела “крымских диверсантов” Евгения Панова и Владимира Балуха.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: Facebook.

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