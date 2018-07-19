PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / НАПК проверило 331 декларацию из 1 млн, работа над всеми займет 3600 лет/

НАПК проверило 331 декларацию из 1 млн, работа над всеми займет 3600 лет

Эксперты предлагают перезагрузить НАПК путем избрания новых членов.

Эксперты считают, что необходимо осуществить перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции путем избрания новых членов агентства новыми конкурсными комиссиями.

Об этом эксперты заявили в Киеве во время круглого стола на тему: “Козлы отпущения: кого НАПК поймало на лжи?”.

Эксперты Реанимационного пакета реформ и общественной организации StateWatch сообщили, что за период 2015-2016 годов НАПК проверило только 331 декларацию из около 1 млн 100 тыс. поданных.

Читайте: Руслан Марчука избран директором Киевского управления Госбюро расследований

– По нашим подсчетам, если такими темпами и дальше будут проверяться декларации, то НАПК проверит всех должностных лиц за около 3600 лет, и мы уже наконец узнаем обо всех незаконных состояниях в карманах наших чиновников, – сказал глава правления StateWatch, эксперт группы Антикоррупционная реформа Реанимационного пакета реформ Глеб Каневский.

Как известно, НАПК начала полную проверку деклараций топ-чиновников 10 апреля.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Нардепы задекларировали 84 шубы – назван “меховой король” Рады
Гроші гривні
Богатых украинцев могут обязать декларировать доходы
Е-декларування
Комитет поддержал отмену деклараций для активистов
Отмена деклараций для антикоррупционеров – Рада отказалась рассматривать вопрос
Провал голосования за отмену е-декларирования несет две угрозы – эксперт
Отмена е-декларирования: Парубий обещает собрать комитет прямо на сессии
Декларация Ляшко: любимые вилы и более 21 млн доходов
супрун уляна
Сколько заработала Супрун в 2017 году – декларация
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка