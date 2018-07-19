НАПК проверило 331 декларацию из 1 млн, работа над всеми займет 3600 лет

Эксперты предлагают перезагрузить НАПК путем избрания новых членов.

Эксперты считают, что необходимо осуществить перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции путем избрания новых членов агентства новыми конкурсными комиссиями.

Об этом эксперты заявили в Киеве во время круглого стола на тему: “Козлы отпущения: кого НАПК поймало на лжи?”.

Эксперты Реанимационного пакета реформ и общественной организации StateWatch сообщили, что за период 2015-2016 годов НАПК проверило только 331 декларацию из около 1 млн 100 тыс. поданных.

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– По нашим подсчетам, если такими темпами и дальше будут проверяться декларации, то НАПК проверит всех должностных лиц за около 3600 лет, и мы уже наконец узнаем обо всех незаконных состояниях в карманах наших чиновников, – сказал глава правления StateWatch, эксперт группы Антикоррупционная реформа Реанимационного пакета реформ Глеб Каневский.

Как известно, НАПК начала полную проверку деклараций топ-чиновников 10 апреля.