Не прячьте зонтик! Погода на выходные в Украине

Погода на выходных в Украине ожидается дождливая, однако температура воздуха будет высокой.

Прогноз погоды на выходные в Украине дает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 21 июля, дожди с грозами ожидаются почти на всей территории страны. Осадков не прогнозируют только в Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

На западе и севере страны температура воздуха составит в среднем +23…+25°С. В центральных и восточных областях будет +25…+27°С.

На юге ожидается +29…+31°С, Крым – +26…+28°С, а в Киеве прогнозируют +24…+26°С.

В воскресенье, 22 июля, дожди с грозами накроют всю Украину.

Температура на западе, севере и в столице в среднем составит +24…+27°С.

Центр и восток от +26 до +29°С, а на юге и в Крыму ожидаются теплые температуры – +29…+31°С.

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Напомним, как из-за ливня в Тернопольщине ушла под асфальт пожарная машина.