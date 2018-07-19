Оккупанты готовят кровавые теракты в Крыму – кто в опасности

Общественные места в Крыму могут стать мишенью террористических атак российских оккупантов.

Спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля – начало августа) ряда провокаций на оккупированной территории АР Крым, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами. Об этом сообщается на сайте Информационного сопротивления.

– Основными объектами атак могут стать общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим).

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Как показывает ситуация на Донбассе, российские оккупанты особенно преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО против гражданской авиации. Эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти вооруженной агрессии против Украины, – отмечается в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что для Кремля вопрос Крыма закрыт.