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Повышение тарифов на проезд в Киеве могут отменить

Суд рассмотрит иск об отмене распоряжения КГГА о подорожании проезда в общественном транспорте.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что рассмотрение в подготовительном заседании назначено на 16 августа.

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Истцы просят суд признать противоправным и отменить распоряжение КГГА Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте.

Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн.

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