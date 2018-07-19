Подземные переходы в Украине снабдят разделительными поручнями

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вводит обязательное проектирование разделительных поручней при реконструкции или строительстве подземных переходов.

Об этом сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

– С 1 сентября… на лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни. Это упорядочит потоки людей на вход и выход, минимизирует возможные стыки и давки и создаст условия для безопасного движения, – написал Парцхаладзе .

Соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме (ГСН) Улицы и дороги населенных пунктов.

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