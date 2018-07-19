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Плацкартные вагоны исчезнут в Украине – Омелян назвал сроки

Плацкартные вагоны в поездах исчезнут в Украине в ближайшие 5-10 лет.

Укрзалізниця

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфир телеканала Прямой.

– Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется Укрзализныця, это еще, пожалуй, займет 5-10 лет, – отметил министр.

Читайте: Запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига: дата и цена

К слову, ранее Укрзализныця представила полноценный комплекс питания в поездах – от завтраков до первых блюд и десертов.

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