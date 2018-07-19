Попадает в цель с 5 км – новый модуль для бронемашины Козак

На Гончаровском полигоне показали новый боевой модуль, который установили на бронеавтомобиль Козак-2М.

Военный эксперт Сергей Згурец сообщил в Facebook, что на Гончаровском полигоне продемонстрировали новый боевой модуль для бронеавтомобиля Козак-2М.

– Это трехсторонний проект, в котором принимают участие турецкая компания Aselan, Киевское конструкторское бюро Луч и частное предприятие Практика, являющееся разработчиком и изготовителем боевой бронированной машины, – написал Згурец.

По его словам, дистанционно управляемый боевой модуль и системы управления разрабатывались турецкой компанией.

– Представленный модуль может быть оснащен разными типами пулеметов, но его главная ударная сила — это отечественный противотанковый ракетный комплекс Барьер в выполнении с увеличенным количеством ракет на пусковой. Это четыре ракеты РК-2С. Максимальная дальность пуска — 5 километров, бронепробиваемость с динамической защитой — 800 миллиметров. Могут использоваться также ракеты с осколочно-фугасной и термобарической боевой частью. Система управления ракетой — лазерная, полуавтоматическая. Перезарядка — через люки на крыше машины, – добавил эксперт.

Читайте: Альтернатив миномету Молот для ВСУ нет – Укроборонпром

Масса модуля составляет около 400 кг. Во время испытаний проводился пуск ракеты РК-2С на расстояние в 1,8 км и ночью по бронированной цели с расстояния в 3 км.

К слову, министр обороны Степан Полторак представил военный автомобиль украинского производства Новатор.

Фото: Сергей Згурец