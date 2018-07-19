PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Прогноз погоды в Украине на сегодня, 19 июля (КАРТА)/

Прогноз погоды в Украине на сегодня, 19 июля (КАРТА)

Погода в Украине сегодня будет дождевой по всей территории страны.

Прогноз погоды на сегодня публикует Укргидрометцентр.

Так, по всей территории Украины сегодня ожидаются дожди.

На западе температура воздуха составит +24…+26°С.

Центр и восток в среднем получат +26…+28°С.

Север – +25…+27°С, а на юге в среднем будет +27…+29°С.

ЧитайтеДождь в Киеве: машины плывут по дорогам

Напомним, в Украине объявляли штормовое предупреждение.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка