Реакция Украины на санкции РФ

В Министерстве юстиции не исключают, что Россия может ввести санкции против Украины.

Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что в ведомстве не исключают возможности введения Россией санкций против Украины, сообщает РБК-Украина.

– Конечно в России, где понятие верховенства права не существует, могут быть приняты указом президента любые санкции, которые они пожелают. Посмотрим, в каких рамках они будут использованы в дальнейшем, – сказала Бернацкая.

По ее словам, санкции могут ввести против украинских политиков.

– Очевидно, что и у украинцев есть имущество в России. Но я не считаю, что это будет касаться обычных граждан. Потому что это будет больше касаться политиков, которые активно высказываются против Российской Федерации. Конечно, там уже есть широкий перечень тех, кто не въездной в Россию. Поэтому я думаю, что в дальнейшем будут какие-то дальнейшие санкции. Мне трудно сказать у кого есть какие-то активы в РФ, – добавила замминистра юстиции.

Читайте: 5 стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина не боится возможных санкций России, сообщает Интерфакс-Украина.

– Столько вреда, сколько сделала Россия в отношении Украины, суверенного европейского государства, даже тяжело переоценить. Более 10 тыс. людей убиты, почти 40 тыс. людей ранены, 1 млн 700 тыс. перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции?, – сказал Гройсман.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что российское правительство начало разработку санкций против Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний.