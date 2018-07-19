Россия готовит санкции против Украины – СМИ

Российское правительство начало разработку санкций против Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний.
Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на свои источники в правительстве РФ.
Так, в российский санкционный список планируют включить нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц.
Под физическими лицами подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие, одной из мер воздействия будет блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала.
Издание отмечает, что к 1 августа Минэкономики, Минпромторг и Минфин России должны представить предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера.
Санкции в первую очередь могут коснуться украинских компаний-производителей удобрений.
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Как добавляет издание, указания на возможные санкции РФ по сектору выглядят крайне странными, поскольку поставки удобрений с Украины в Россию и весь ЕАЭС ничтожно малы.
Источник Коммерсанта в правительстве подчеркивает, что действия РФ – зеркальный ответ на якобы аналогичные шаги со стороны Украины.
Напомним, ЕС утвердил индивидуальные санкции за Керченский мост.