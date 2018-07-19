Шантажируют родными: политзаключенному Кольченко навязывают гражданство РФ

Кремлевского политзаключенного Александра Кольченко шантажируют сотрудники ФСБ и навязывают российское гражданство.

– Периодически к нему приходят сотрудники ФСБ, вызывают его на беседу, рассказывают, как плохо в Украине и как хорошо в России. Шантажируют тем, что у него родители, родственники в Крыму остались. После этого ему предлагают подписать российский паспорт, – рассказала мать заключенного Лариса Кольченко, передает Украинская правда.

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Она добавила, что, видимо, этот паспорт уже изготовлен, а подписать предлагают, чтобы было легче удержать его в России уже на законных основаниях.

Напомним, Александр Кольченко, пребывающий в колонии в Челябинской области, написал заявления о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским.

Фото: wikipedia