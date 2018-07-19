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Дело Вышинского: арестовано имущество руководителя РИА Новости

Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, пишет Интерфакс-Украина.

– Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков, – рассказала Тихончик.

Согласно решению суда, обнародованному в Едином реестре судебных решений, арестованы квартира общей площадью 71,6 кв.м, нежилое помещение – гараж-эллинг общей площадью 67,9 кв.м, автомобили Mitsubishi Outlander и Ssang Yong Actyon.

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Напомним, украинские правоохранители задержали руководителя РИА Новости Украина Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Позже суд продлил срок содержания Вышинского под стражей до 13 сентября.

Фото: УНИАН

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