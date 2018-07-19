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Украина и Грузия в орбите НАТО: Путин перешел к угрозам

Владимир Путин говорит о последствиях включения Украины и Грузии в орбиту НАТО.

Попытки втянуть Украину и Грузию в военную орбиту НАТО – игра на обострение и проявление безответственной политики, заявил в четверг президент России Владимир Путин, пишет Интерфакс-Украина.

– Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики, – сказал Путин на совещании российских послов и постпредов в МИД России.

Читайте: Трамп признал ответственность Путина за вмешательство в выборы США

Напомним, Факты ICTV собрали ключевые тезисы пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки.

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