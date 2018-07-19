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Украина получит €250 млн на “зеленую” энергетику

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил новую программу реализации проектов альтернативной энергетики в Украине (USELF-III) с объемом финансирования €250 млн.

ебрр

Об этом сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, пишет УНИАН.

– Вчера была одобрена Советом директоров ЕБРР, – сказал он.

Новая программа USELF-III будет запущена для замены оригинальной программы USELF, срок действия которой истек 30 июня 2018 года.

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За время действия программы USELF банк профинансировал проекты на €100 млн. В 2010 году ЕБРР объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом €50 млн (потом объем финансирования был увеличен вдвое), с предоставлением финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине.

Напомним, в июне сообщалось, что ЕБРР хочет увеличить инвестиции в Украину. Европейский банк интересуют инвестиции в энергосферу Украины и государственные банки.

Фото: journalist.today.

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