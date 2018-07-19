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Все решим! Трамп уверен в окончании конфликта в Украине

Дональд Трамп ожидает второй встречи с Владимиром Путиным для обсуждения вопроса урегулирования ситуации в Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что ожидает следующую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и верит в возможность урегулирования ситуации в Украине.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

– Саммит с Россией имел большой успех, за исключением настоящего врага народа – средств массовой информации фальшивых новостей. Я с нетерпением жду нашу вторую встречу для того, чтобы мы начали реализовывать некоторые из многих дел, которые обсуждались, включая прекращение терроризма, безопасность для Израиля, ядерное нераспространение, кибератаку, торговлю, Украину, мир на Среднем Востоке, Северную Корею…Все решим!, – отметил Трамп.

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– Есть много ответов, некоторые легкие и некоторые сложные, для этих проблем… но они все могут быть урегулированы, – заявил президент США.

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