Вступительная кампания 2018: самые популярные ВУЗы и специальности

Право, филология и медицина стали одними из самых популярных специальностей в 2018 году.

Директор ГП Инфоресурс Оксана Белик заявила, что в 2018 году самыми популярными специальностями стали право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина, передает Украинская правда.

Самыми популярными университетами среди выпускников стали:

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;

Львовский национальный университет им. Ивана Франко;

Киевский политехнический институт;

Львовская политехника;

Харьковский национальный университет им. Каразина.

По словам заместителя министра образования и науки Юрия Рашкевича, поступающие подали в вузы почти миллион заявлений на степени бакалавра, магистра и младшего специалиста.

Из них около 600 тыс. подали в электронном виде. Электронные кабинеты сейчас зарегистрировали 151 тыс. абитуриентов.

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К слову, во время вступительной кампании 2018 года увеличен госзаказ на учителей, специалистов по IT и аграрных наук.