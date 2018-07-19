Как получить компенсацию за сэкономленные газ и свет

Для получения компенсации за энергоэффективность субсидиантам нужно подать заявление в управление соцзащиты населения.

Для того, чтобы получить деньги за сэкономленные газ и свет субсидиантам нужно до 1 сентября подать заявление в управление соцзащиты населения, сообщает Тeplo.gov.ua.

– Так же как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленных домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа, – говорится в сообщении.

Информацию о наличии экономии получатели субсидии могут отслеживать в своих платежках или обратившись к поставщику газа или электроэнергии.

Читайте: Получение субсидии: в каком случае придет инспектор

Открытие счета в банке, через который будут проводиться выплаты соцпособий и пенсий должен осуществляться судсидиантом самостоятельно.

– На момент подачи заявления счет в банке уже должен быть открыт. При этом в городах выплаты будут осуществлять исключительно через банковские учреждения, а в сельской местности – через банки или почту по выбору получателя, – сообщает пресс-служба.

К слову, Министерство финансов может ввести систему автоматической отмены субсидий за неуплату коммунальных услуг.

Фото: Тeplo.gov.ua.