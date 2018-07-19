Как сэкономить на отоплении: готовиться стоит заранее

Пока что цена на газ для населения не изменилась. Однако вопрос, как сэкономить на отоплении, может возникнуть уже в августе, когда перестанет действовать обязательства газопоставщиков предоставлять населению топливо по фиксированной цене. Факты ICTV узнали, как украинцы уже сейчас могут позаботиться об экономии отопления.

Тарифы на тепло должны вырасти, как следствие выполнения обязательств, которые Украина взяла на себя в обмен на транш от МВФ. Это значит, что населению придется платить за газ одинаковую с предприятиями рыночную цену. Таким образом, например, для жителей столицы она может повыситься с 6,96 гривен за кубический метр до 11, 26.

Учитывая, что и без того недешевое тепло и газ вполне возможно и дальше будут дорожать, стоит позаботиться об экономии затрат на обогрев жилья. Учитывая, что меры экономии занимают не мало времени, о них стоит позаботиться уже сейчас.

Какими будут тарифы

Минэкономики прогнозирует рост цен на газ для населения в этом году. В конце 2018 стоимость голубого топлива может вырасти на 18% по сравнению с прошлым годом. На этом рост не прекратится. Уже в следующем году стоимость может увеличиться еще на 5-8%.

Не изменятся по прогнозам министерства в нынешнем году розничные тарифы на электроэнергию. А вот в дальнейшем их ждет рост на четверть.

Экономия в частном доме

Меньше тратить на обогрев можно благодаря утеплению стен. Самый распространенный и недорогой вариант – обшить дом утеплителем между двумя слоями кирпича. В зависимости от материалов, которые используются, и вида декорирования стен, цена квадратного метра утепления стартует от 160 гривен.

Для эффективного утепления позаботиться нужно и о крыше дома. При необходимости это может быть ее замена на современную черепицу или утепление полиэтиленовой пленкой. Утепление в среднем обойдется в 50 гривен за один квадратный метр, а замена – в 200 гривен.

Если есть необходимость, следует установить металлопластиковые окна и утеплить пол (в среднем от 200 гривен за квадратный метр).

Стоимость окон зависит от размера, количества камер стеклопакета и открывающихся секций. Минимальная стоимость окна размером в 1х1,5 метра – в диапазоне 1800 гривен.

Возможно, самый значительный вклад при экономии может внести замена газового котла на твердотопливный. Это обезопасит от колебаний цен на голубое топливо. Альтернативой газовому отоплению может быть сырье в виде соломы, дров, пеллет или деревянных отходов. Стоимость котла зависит от производителя, объема и сырья, используемого и варьируется в диапазоне от 7 до 100 тысяч гривен.

Как сэкономить жителям квартир

Экономить жителям квартир сложнее, потому что это эффективнее делать всем домом вместе. Заставить же соседей прибегнуть к утеплению невозможно. Поэтому мер, которые можно воплотить на своих законных квадратных метрах, немного меньше, чем возможностей в частном секторе.

Тем не менее, уменьшить затраты на тепло в квартире можно тоже существенно. Прежде всего, необходимо избежать потерь тепла. Здесь ситуация не отличается от частных домов. Больше всего пропускают воздух окна и двери – 20-30%. Поэтому установление герметичных стеклопакетов и дверей может повысить температуру на несколько градусов.

Спасут от холода и утепленные стены. Особенно, если квартира расположена на углу дома и не защищена от улицы соседними помещениями.

Повысить температуру без обогревателя поможет теплоотражающий экран, который устанавливается за батареей. Полотно стандартного размера стоит от 70 гривен.

Поможет сэкономить также установка теплового счетчика (от 2500 гривен) и терморегулятора (в среднем 300-500 гривен). Таким образом, можно регулировать температуру в квартире в зависимости от того, есть ли кто-то дома или нет.

Если такие меры проведет весь дом, экономия возрастет еще больше. А установление новых окон в подъезде и утепление всей площади стен может еще и продлить срок эксплуатации помещения.

Финансовые способы экономии

Сейчас есть возможность получить кредит на утепление и приобретение обогреваемого оборудования. “Теплые” кредиты на срок до трех лет выдают несколько украинских банков под 17,5-18% годовых.

Чтобы получить кредит на утепление, необходимо выбрать оборудование, по перечню, определяемому правительством, получить счет от продавца и предоставить необходимые для получения кредита документы банка.

После этого начинается процедура оплаты, установление полученного оборудования и контроль этих процессов банком. Далее остается только вовремя погашать долг. Компенсацию от государства заемщик получит в следующем месяце после подачи заявки в банк.

На практике выделенные на 2018 год средства уже почти закончились. Однако к концу года в Украине должен заработать Фонд энергоэффективности, который будет частично возмещать енергосберегающие мероприятия.

За покупку котлов стоимостью до 12 000 гривен государство возвращает 20% от цены или 35% – если заемщик получает субсидию. На приобретение другого оборудования государство выделяет 35% от стоимости, но на сумму не больше 14 000 гривен.

Как цена на газ повлияет на платежки

Если вырастет цена на газ, за ​​ней поднимутся и расходы на другие коммунальные услуги. По мнению эксперта в энергетической сфере Валентина Землянского, уравнение тарифов для бизнеса и населения станет причиной роста цен на горячую воду и отопление в среднем на 60%.

Введение единого тарифа не уместно в нынешних украинских условиях, считает эксперт.

– Формирование рыночных условий возможно при наличии платежеспособного спроса, когда у людей есть соответствующий доход покрывать тарифы поставщика услуг. Если этих денег нет – то и конкурировать не за кого.

Скорее всего, правительство будет упираться резкому уравнению тарифов, считает Землянский. Но, учитывая, что Украина надеется получить деньги МВФ уже в этом году, прогнозы могут не сбыться.

Поэтому украинцам стоит быть готовыми ко всем возможным сценариям и учиться экономить уже сейчас. А учитывая тенденцию к стабильному росту цен на газ и нефть, затраты на утепление помещения могут окупиться уже через пару лет. К тому же, забота о модернизации своего жилья имеет еще одно преимущество. Замена котлов и предупреждения потерь тепла обезопасят от постоянных порывов коммуникаций и перспективы остаться вообще без тепла зимой.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк