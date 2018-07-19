ЕС ввел ограничения на металлургическую продукцию из Украины

Европейская комиссия приняла решение ввести защитные меры по своей металлургической продукции в рамках антидемпингового расследования.

– Тарифные квоты будут применяться на основе принципа first – come, first – served (первый пришел – первый получил), а после того как квота будет исчерпана к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%, – отметили в пресс-службе Минэкономики.

Таможенные ограничения вступили в силу 19 июля. С этого времени ЕС вводит ограничения на ввоз 28 видов металлургической продукции, к 23 видам из которых применят тарифные квоты сроком на 200 дней.

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Кроме этого, Минэкономики сообщили, что будут отстаивать права украинских металлургических производителей и настаивают на смягчении защитных мер Евросоюза.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла законопроект об увеличении экспортной пошлины на металлолом до 42 евро/тонну сроком на год.

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