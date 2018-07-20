Аферы с арендой квартир. Как избежать обмана

Аферы с арендой квартир сейчас на каждом шагу. Как распознать мошенников и уберечься от волокиты с оформлением квадратных метров?

…Искать квартиру пришлось срочно. В интернете нашла вполне неплохой вариант – однокомнатная за среднюю цену, да еще и недалеко от метро.

Владелец квартиры по телефону сказал, что квартира свободная и заехать можно уже через несколько дней. Чтобы не терять время, фото документов сразу прислал на телефон.

В принципе, получилось довольно удобно: сидя на работе, я уже смотрела копии его документов и свидетельство о праве собственности на квартиру. В ответ отправила свои копии паспорта и кода.

Самое интересное началось позже. В реестре имущественных прав никаких данных о собственности владельца квартиры не оказалось.

По фамилии и фото получилось найти “арендодателя” в соцсетях, правда он и не догадывался о том, что имеет и сдает квартиру.

Оказалось, что ранее человек искал квартиру, предоставив незнакомому арендодателю свои данные…

Аферы с арендой квартир случаются на каждом шагу. Если вас подобная участь миновала, значит гарантировано на уловку попадался кто-то из ваших друзей или родственников.

Именно поэтому я попыталась разобраться, как распознать мошенников и уберечься от волокиты с квадратными метрами.

Согласитесь, снимать жилье приходилось практически каждому. Покупка квартиры достаточно серьезный вопрос и финансовые возможности далеко не всегда позволяют решить его в желаемые сроки.

Аренда в этом случае – отличная возможность иметь крышу над головой. А если цена низкая, можно еще и откладывать на собственное гнездышко.

Скажу честно, после окончания университета мне и самой не раз приходилось искать квартиру. Только одно дело – менять жилье из-за недопониманий с хозяевами, а другое – попасть на крючок аферистов и остаться на улице, да еще и без денег.

Пути обмана

Аферисты не стоят на месте и с каждым днем все больше развиваются в умении развести вас на деньги.

Среди всевозможных схем обманов две остаются особо популярными.

Ключевой способ обвести вас вокруг пальца – представиться брокером.

Чаще всего псевдоброкеры размещают объявления, предлагая свои услуги относительно поиска квартиры по предоплате.

– Мошенники просят скинуть на карту, например, 500 гривен. Взамен на это аферист обещает прислать перечень адресов, в котором будет указано, что квартира находится в аренде. К тому моменту, когда человек отправил деньги на карточку, аферист исчезает, – рассказывает адвокат Сергей Костыра.

Важно понимать, что такие преступления доказать очень сложно. Когда человек перечисляет деньги на карточку, вид платежа не указывается.

Именно поэтому 99% подобных афер остаются безнаказанными.

Не менее распространенной остается махинация, когда аферист снимает квартиру, а затем сдает ее вам. Ну или еще кому-то.

– Когда аферисты арендуют жилье, они, конечно же, захотят взглянуть документы. Сделают копию или сфотографируют и распечатают. После того, как мошенники снимают квартиру, они несколько раз могут сдать ее в аренду другим людям. По предоплате или без нее. После этого аферист исчезает, – объясняет Костыра.

Когда арендаторы начинают искать истинного владельца жилья, им оказывается совсем другой человек, не подписывавший с вами никаких договоров об аренде.

Схема достаточно сложная. Доказать что-либо в этом случае практически нереально.

Как уберечься от аферы

Не доверяйте случайным брокерам и избегайте устных договоренностей, уверяет адвокат Сергей Костыра.

Давайте без соглашения. Я вам дам адреса, вы мне давайте деньги!

Фраза, от которой нужно бежать.

Если вы попадете впросак и нарветесь на аферистов, то не сможете предъявить брокеру какие-либо претензии.

Все ваши действия должны быть зафиксированы на бумаге. Если вы пользуетесь услугами брокера, договор посреднических услуг обязателен.

Документ позволит требовать компенсацию в случае мошенничества.

Если у вас есть знакомые адвокаты, попросите их проверить все обстоятельства и документы. Есть знакомый нотариус – пусть он проверит ограничения или обременения на жилой площади.

Я все-таки “попал”. Что делать?

Согласна, со стороны любая подобная ситуация выглядит легче и понятнее. В нашей ситуации жертва вовремя раскусила аферу и пресекла попытки мошенника нажиться.

Правда пока неизвестно, где теперь гуляют копии документов, и не обернется ли такой проступок тайно оформленным кредитом.

По словам адвокатов, любая афера с арендой квартиры – уголовно наказуемое деяние, поэтому нужно немедленно обращаться в полицию.

– Вам нужно вызвать полицию и написать заявление о мошенничестве. Лицо, злоупотребляя вашим доверием, представилось владельцем жилья и предоставило вам возможность пожить за деньги. Однако такого права у него не было, поскольку лицо не является собственником, – объясняет Сергей Костыра.

В полиции признаются, жалобы на аферы с арендой жилья поступают довольно часто. Однако назвать конкретную цифру правоохранители не смогли.

Отдельную статистику по квартирным аферистам не ведут.

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Все перечисленное вовсе не говорит о том, что нужно отказаться от аренды жилья и перестать доверять брокерам.

Однако при поиске квартиры будьте чуточку внимательнее. Не ленитесь лишний раз проверить не только наличие документов, но и их подлинность.

Более того, не пренебрегайте возможностью заключить официальный договор. В случае малейшего недопонимания с арендодателем, он поможет защитить самого себя.

Порой одна бумажка и потраченное в интернете время может нехило сберечь ваши деньги и сохранить здоровье. А это куда важнее!

Только на полицию надеяться тоже не стоит. В таких ситуациях лучше действовать самому и как можно оперативнее.

Сбросьте копии паспортов аферистов в Facebook и расскажите о мошенничестве в различных группах по поиску жилья. Это повысит шансы найти аферистов и убережет других потенциальных жертв от неприятностей.

Марина Корзун

Фото: Pixabay