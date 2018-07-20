Чийгоз: Тяжелое состояние Балуха игнорируют

В СИЗО оккупированного Симферополя не учитывают тяжелое состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в СИЗО оккупированного Симферополя не учитывают тяжелое состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха и продолжают держать его в общей камере, передает Крым.Реалии.

– Владимир Балух продолжает находиться в общей камере. Администрация СИЗО не учитывает тяжелое состояние и не переводит его в более мягкие условия, – сказал Чийгоз.

По его словам, политзаключенного нужно перевести в камеру с двумя заключенными, однако сотрудники СИЗО продолжают держать его в общей камере.

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К слову, мать украинского политзаключенного Владимира Балуха отказалась просить президента РФ Владимира Путина о помиловании сына.