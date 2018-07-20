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ДнепрАзот возобновляет производство хлора для очистки воды

ДнепрАзот сообщил о возобновлении работы хлорной группы цехов.

Вода з-під крану

Предприятие ДнепрАзот возобновляет производство жидкого хлора, который необходим для очистки воды, сообщает пресс-служба ДнепрАзота.

– В настоящее время на предприятие закончены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции, – говорится в сообщении.

По вопросам поставок предприятие просит обращаться в отдел реализации для заключения прямых договоров.

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К слову, СБУ начала проверку должностных лиц ПАО ДнепроАзот.

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