ДнепрАзот возобновляет производство хлора для очистки воды

Предприятие ДнепрАзот возобновляет производство жидкого хлора, который необходим для очистки воды, сообщает пресс-служба ДнепрАзота.

– В настоящее время на предприятие закончены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции, – говорится в сообщении.