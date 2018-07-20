Два года без Шеремета: убийцы не найдены. В Киеве акция

Ровно 2 года назад в центре Киева убили известного журналиста Павла Шеремета. В 7.45 утра на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого взорвалась его машина.

На видео, которое изъяли с камер наблюдения, зафиксировано, как взрывчатку подкладывают неизвестные мужчина и женщина. Украинские правоохранители громко заявляли о тщательном расследовании, о привлечении ФБР, под личный контроль дело брали начальники.

Но два года прошли – а ни заказчиков, ни исполнителей. Следствие, вроде, продолжается, ход расследования не разглашается. Следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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Расследование в 2017-2018

В конце 2017 глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что лица, совершившие убийство журналиста Павла Шеремета, по-прежнему не установлены.

По словам директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, российское гражданство журналиста Павла Шеремета затрудняет расследование дела о его убийстве, потому что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, пишет Интерфакс-Украина.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины заявляет, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ради защиты жизни лиц, участвующих в соответствующем уголовном производстве, сообщала Украинская правда.

Миссия ООН по правам человека в Украине высказала обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Сегодня к месту происшествия жители и гости столицы приносят цветы, а общественные активисты держат плакаты, на которых написано: “20.07.2016. Киев. Павел Шеремет. Два года. Убийцы до сих пор не найдены”. Память погибшего Шеремета почтила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мария Иованович, пишет Интерфакс-Украина. Фото: Twitter/Kyrylo Loukerenko.

Напомним, в расследовании убийства Шеремета следствие допустило серьезную ошибку. Изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна – и, как оказалось, самая важная камера – была не изьята.

Фото: УНИАН