Два года без Шеремета: убийцы не найдены. В Киеве акция

Ровно 2 года назад в центре Киева убили известного журналиста Павла Шеремета. В 7.45 утра на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого взорвалась его машина.
На видео, которое изъяли с камер наблюдения, зафиксировано, как взрывчатку подкладывают неизвестные мужчина и женщина. Украинские правоохранители громко заявляли о тщательном расследовании, о привлечении ФБР, под личный контроль дело брали начальники.
Но два года прошли – а ни заказчиков, ни исполнителей. Следствие, вроде, продолжается, ход расследования не разглашается. Следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
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Расследование в 2017-2018
- В конце 2017 глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что лица, совершившие убийство журналиста Павла Шеремета, по-прежнему не установлены.
- По словам директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, российское гражданство журналиста Павла Шеремета затрудняет расследование дела о его убийстве, потому что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, пишет Интерфакс-Украина.
- Главное следственное управление Национальной полиции Украины заявляет, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ради защиты жизни лиц, участвующих в соответствующем уголовном производстве, сообщала Украинская правда.
- Миссия ООН по правам человека в Украине высказала обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Сегодня к месту происшествия жители и гости столицы приносят цветы, а общественные активисты держат плакаты, на которых написано: “20.07.2016. Киев. Павел Шеремет. Два года. Убийцы до сих пор не найдены”.
Память погибшего Шеремета почтила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мария Иованович, пишет Интерфакс-Украина.
Фото: Twitter/Kyrylo Loukerenko.
Напомним, в расследовании убийства Шеремета следствие допустило серьезную ошибку. Изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна – и, как оказалось, самая важная камера – была не изьята.
Фото: УНИАН