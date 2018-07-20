Free Sentsov, Free Crimea! Бумбокс дал концерт на админгранице с Крымом

Украинская группа Бумбокс провел концерт на административной границе с Крымом в поддержку политзаключенных.

Баннер Free Sentsov, Free Crimea перед сценой развернули в сторону аннексированного полуострова, сообщает Радио Свобода.

– Мы назвали это Концерт для земли, потому что не ожидали большого скопления людей. Хотелось играть просто в поле той территории, на которую мы не можем приехать свободно и сыграть, – сказал солист группы.

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Зрителями концерта, в частности, стали крымчане, которые пересекали админкордон полуострова с материковой Украиной.

Для концерта построили сцену на пункте пропуска Каланчак. Акция станет частью документального фильма Обратный билет о политзаключенных и оккупацию Крыма.

На концерте Андрей Хлывнюк исполнил песню Наедине, обращаясь к украинскому режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России.

Ранее Факты ICTV писали, что в СИЗО оккупированного Симферополя не учитывают тяжелое состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха.

Фото: Алексей Согомонов

Видео: Olga Chertkova