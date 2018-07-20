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Грозы и град: в Украине ухудшится погода

До конца суток 20 июля в Украине объявили штормовое предупреждение.

До конца суток 20 июля на территории Украины ожидаются грозы, град и сильный ветер, предупреждает Укргидрометцентр.

– До конца суток 20 июля в большинстве областей грозы, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/с, град, сильный дождь, – говорится в сообщении.

Читайте: Готовьте зонтики! Подробный прогноз погоды на июль

К слову, погода на выходных в Украине ожидается дождливая, но температура воздуха будет высокой.

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