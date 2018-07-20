Криптовалюта и блокчейн в Украине: мифы, решения и перспективы

Есть ли у Украины криптобудущее, для чего нужен блокчейн, и как он решит проблему с коррупцией – читайте в эксклюзивном интервью Фактов ICTV.

– Я пришел в этот мир для того, чтобы изменить его к лучшему. Когда я это осознал – начал пробовать. Увидел, что у меня получается, и от этого получаю истинное наслаждение, – объясняет мужчина с горящими голубыми глазами.

Мы познакомились на iForume, где он в качестве спикера проводил обзор процессов рынка криптовалют и блокчейна в 2018 году.

Уже тогда я знала, что определенно должна поговорить с этим человеком.

Моего визави зовут Михаил Чобанян, он основатель благотворительного фонда развития социальных инноваций CryptoРусь и первой публичной Украинской биржи криптоактивов Kuna.io. Вместе с единомышленниками он также создал и возглавил Блокчейн Ассоциацию Украины.

Михаил также принимает участие в проекте Новые лидеры, где защищает идею пространства для реализации проектов на инновационных технологиях, что предоставит принципиально новые возможности развития во всех сегментах национальной экономики.

Передовые технологии радикально меняют целые отрасли экономики потрясающе быстрыми темпами.

Тот факт, что мир уже переступил порог Четвертой индустриальной революции, – очевиден, однако не для всех.

Мы решили вместе с Михаилом Чобаняном развеять мифы о криптовалюте, разобраться, как блокчейн поможет нашей стране и отдельным проектам, а также поговорили о криптобудущем Украины.

Далее – прямая речь.

Идеология

– Я публично с 2014 года занимаюсь “евангелистической” деятельностью криптовалют и блокчейна, потому что для меня это идеология. А идеология – если взять пирамиду Маслоу – это наивысшая ступень.

Соответственно, когда ты меняешь идеологию или выбираешь идеологию, то у тебя меняется все, что ниже по Маслоу, в том числе твое поведение.

Есть прекрасная фраза: “Обычай – вторая натура. Обычай меняет убеждения, а убеждения влияют на поведение. Хотим поменять поведение – меняем обычаи и убеждения”. Обычай – это как раз и есть идеология. Это мой путь, как поменять страну.

Я учился в Англии, Америке, Гонконге, немного в Мюнхене. Немного пожил в Пакистане. Где-то учился, где-то работал, но мне это все чуждо, не мое.

Мне комфортнее здесь, несмотря на все, что происходит. И менталитет, и природа, и климат, и энергетика.

И, допустим, если мы берем Киев, то мне нравятся его размеры – город до 5 млн очень комфортен для меня, потому что в нем есть достаточная концентрация бизнеса и возможность, чтобы у человека были все блага.

Мне интересно решать глобальные тяжелые задачи. Я для себя, проходя через катарсис, понял, что это мое предназначение. Поэтому я кайфую от того, что я делаю.

С 2014 года я пропагандировал свою идею, потому что она кардинально отличается от всех предыдущих идей, которые у нас до этого человечество знало.

Это идея прямой демократии, свободы выбора, действия, финансовой свободы. Она позволяет тебе реализоваться в мире, где правит блокчейн.

Есть люди, которым это заходит, есть те, кому это еще рано, так же как и любая книга — она ждет времени, пока человек сможет ее осознать.

С конца 2015 года я перешел к созданию систем. Первая система, которую я создал, это биржа. Она у меня есть до сих пор.

Дальше я начал входить в более социальные проекты, например Blockchain HUB – это первый (второй, до этого был прототип) проект, когда мы говорим о создании физической инфраструктуры, где могла б развиваться эта идеология, куда бы могли стекаться люди, которые уже заражены этим.

Есть примеры продуктов, которые наши соотечественники создали. Их нужно где-то протестировать, в идеале это делать там, где люди уже понимают, что и как. Поэтому я создал такую мини-страну в стране.

Следующее, что я сейчас хочу запустить на Новых лидерах – это все то же самое, что мы видим в хабе, только оцифровать и создать его виртуально.

Мир уходит из оффлайна в онлайн. Государство сейчас нужно полностью перевести в интернет.

Этот тренд есть, он прекрасен, нет смысла против него идти, потому что он нам позволяет дойти абсолютно до всех граждан, у которых есть доступ к интернету.

Наша задача – создать платформу, которая позволит создать тоже самое, что я делаю в хабе, но в интернете.

Эта платформа позволяет решать много проблем. Первое – всевозможные социальные лифты. Мы говорим не только о политических, а и об экономических.

Я говорю о широкой платформе, где каждый сможет выставлять свои коммерческие проекты, социальные, себя как проект. Идешь ты в политику, в президенты, школьную ассоциацию или голосуешь за голову ОСББ – вариантов очень много.

А блокчейн уже решает проблему коррупции. В блокчейне невозможно ничего удалить задним числом, поменять или отменить.

Соответственно, я, как новый лидер, могу зарегистрироваться на своей новой платформе и задекларировать, что я хочу запустить свой проект.Как только я эту информацию записал, я ее уже не смогу удалить, и никто этого сделать не сможет.

Так, люди смотрят, голосуют не голосуют, проходит время. Позже, к примеру, я хочу запустить магазин и мне нужны партнеры, которые готовы дополнительно профинансировать мой проект.

Они заходят на платформу и смотрят: Михаил Чобанян. Он уже выступал с такой программой, посмотрим, что он с ней сделал: запустил, в Новых лидерах участвовал, что-то обещал: выполнил или нет — это все видно и поменять невозможно.

Так создается репутационная платформа, где четко видно, что ты обещал, что делал, что не делал, где были противоречия и т.д.

Вот этой штуки у нас в стране не хватает. И мы говорим о репутации не только физлиц, а и юрлиц, компаний, партий – да всего.

Эта платформа позволяет абсолютно любому гражданину иметь равные права с другим гражданином, потому что для блокчейна все равны, в независимости от фамилии, социального статуса, расовой принадлежности, политики, религии, состояния капитала, банковских счетов.

Действия всех одинаково записываются и мониторятся.

Блокчейн. Почему о нем говорят везде, не зная, что это

– Это модно. Даже наши политики уже используют непонятное слово “блокчейн”.

Начнем со слов “блок” и “чейн”. Блок – это блок, чейн – цепочка. Объединяем – получается цепочка блока. Соответственно, это технология хранения данных, некая методика для баз данных.

Особенность в том, что твои данные собираются.

Если просто! Представим тетрадь и начинаем записывать в нее некие данные построчно, пишем, пока не доходим до последней строчки. Потом объединяем все в одно предложение, в котором вся суть (рецензию). Если мы поменяем что-либо на этой странице, то рецензия тоже поменяется, но математически это невозможно.

Блок – это наша страница. Мы можем только добавлять строчки, не можем чисто математически ничего удалить или поменять.

Каждая новая уникальная рецензия является стартом для следующей.

Получается, что это база данных, в которой невозможно менять что-то задним числом, удалять, а можно только записывать новую информацию.

Если мы внедрим блокчейн во всевозможные голосования, то у нас не будет проблем и коррупции на разных уровнях.

Крипта и Украина

– Недавно сплыла интересная статистика. Я бы не хотел сказать, что в нее сильно верю, но согласно опросу Kantar TNS, 13% населения (18-55 лет) имеет криптовалюту.

Если говорить про количество криптовалюты на руках у населения, я думаю, это миллиарды долларов.

У нас уже есть три законопроекта. Начиная с февраля этого года, ими занимается рабочая группа. Пишут закон профильные юристы. От Верховной Рады у нас работает Алексей Мушак. В эту рабочую группу входят и Комиссия по ценным бумагам, и Нацбанк, и Госфинмониторинг, и пригласили также силовиков, чтобы они заранее знали.

Ключевое то, что в нем участвуют представители рынка. Но есть чиновники, которые никакого отношения к криптовалюте не имеют, они никогда ее даже не пробовали, но при этом пишут подобный закон. Это неправильно.

Поэтому мы в феврале собрались и написали, что хотим от этого закона. Написали первый драфт, показали, внесли корректировки, потом второй драфт, третий – и вот сейчас у нас уже на выходе четвертый, который мы будем регистрировать.

Обсуждения законопроекта делаем открытыми. Все встречи под запись, проводили публичные дискуссии. Поэтому осенью, надеюсь, депутаты проголосуют за него — и мы увидим свой закон по криптовалюте.

Закон этот нужен только криптобизнесу, а именно бизнесу, который занимается обменом. Тех, кто использует крипту в личных целях, этот закон не будет касаться. У нас криптовалюта не запрещена. В Конституции написано, что мы граждане свободные, поэтому и используем свою свободу.

Единственное, что будет касаться физ- и юрлиц в этом законе, это то, что мы прописываем как правильно платить с этого налоги.

Мы предлагаем приблизить их к условиям по ФОП 3-й группы, когда у тебя 5% налог. Он понятный, легко администрируемый и намного ниже, чем где-либо в мире.

Использование криптовалюты

Централизованная криптовалюта, такая как биткоин, не будет пользоваться популярностью как средство платежа для ежедневных трат. Для этих целей есть более простой инструмент, в частности гривна. Он понятен и стабилен.

Например, биткоин может скакать +- 10% в день, но бизнес никогда не будет использовать такие инструменты, особенно бизнесы, у которых маржинальность может быть один процент.

Поэтому децентрализованные криптовалюты как ежедневное средство платежа — нет, а вот как средство платежа трансграничное, для больших сумм – шикарно работает, быстрая оплата чего-то в интернете – класс, но не покупка кефира, хлеба, молока и т.д.

Для таких целей у нас будет криптогривна. Кстати, Карбо вошла в топ-10 самых защищенных по анонимности.

Мы идем к тому, что будет национальная крипта, вы будете создавать свою криптовалюту, компании будут создавать. Мы движемся в правильном направлении.

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Мифы

– Отмывание денег, финансирование терроризма, наркотики, детская порнография, оружие – это пять мифов, которые очень любят противники криптовалюты.

Для этих вещей криптовалюту будет использовать только малограмотный подпольный бизнесмен. Потому что она оставляет след.

Какие-то мелкие транзакции могут проходить, однако львиная доля идет через доллар США. Мы ж не говорим, что доллар – это зло, его нужно запретить и очернить, потому что через него идут все взятки.

Да, бывают единичные случаи, но это не массовый характер, что криптовалюта держится только на террористах.

Команда

С проектом Новые лидеры у меня концепция следующая – я не являюсь компьютерным разработчиком, я – лидер этого проекта. Не менеджер, а СЕО.

Моя задача – цель, стратегия, визия, миссия. Я объединяю людей, смотрю, какие ресурсы необходимы.

Дальше, я смотрю, кто уже сделал аналогичные проекты в мире.

По технической части у меня уже есть команда, которая реализовала проект процентов на 90. По маркетингу уже есть команда, которая знает, как правильно продвигать.

Это не должен быть проект имени Михаила Чобаняна, это общественный проект. Он в опенсорсе и должен принадлежать народу, а не мне. Иначе, чем это будет лучше, чем то, что мы имеем сейчас.

Проект будет децентрализован, и я просто являюсь лидером, который его пушит, просто потому что я это умею делать хорошо.

Сроки

До конца года. В любом случае, прототипы мы увидим уже в октябре-сентябре.

Это не связано с законопроектом.

Общалась Валерия Малицкая