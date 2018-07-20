Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

Этот уик-энд порадует жителей столицы разнообразными музыкальными мероприятиями и не только.

Киевляне смогут посетить блюзовый концерт одного из представителей старой школы Кита Данна или же послушать джаз в ботаническом саду.

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Также можно сходить на Кураж Базар, темой которого на этот раз будет всеми любимый сериал Друзья.

Факты ICTV подготовили список лучших мероприятий выходных.

My Digital Enemy

Фото: Facebook

ЮБК

21 июля, 22.00

Стоимость: 100 грн

Купить билеты можно на месте

Живые легенды электронной музыки MDE на ЮБК! Британский проект MDE создает огромный ажиотаж в мире танцевальной музыки и является самым успешным house-проектом в течение последних нескольких лет. MDE сотрудничает с престижным лейблом Insomniac records, гастролирует на EDC в Лас-Вегасе и выпускается на лейблах Toolroom, Spinnin, Skint, Ministry Of Sound, Zulu Records. Проект не выходит из топ-рейтинга ротаций на мировых станциях и взрывают все континенты своими хитами.

Также можно будет услышать Dima DGree, Rad Royal, A.Dublinjah и Ivan Deyanov.

Кураж Базар

Фото: Facebook

Арт-звод Платформа

Стоимость: 100 грн (30 грн из них отправляются на благотворительность), для детей до 12 лет, людей с инвалидностью, беременных, пенсионеров, ветеранов АТО, именинников, людей в свадебных платьях и с индейкой на голове вход бесплатный.

Время работы:

Суббота, с 11.00 до 01.00

Воскресенье, с 11.00 до 23.00

Купить билеты можно на месте

Любите ли вы Друзей так же, как и мы? Любите ли вы еду так же, как Джоуи? Умеете ли танцевать, как Чендлер? Разбираетесь ли в нарядах, как Рейчел? В выходные 21 и 22 июля на Арт-заводе Платформа соберутся настоящие друзья и будут торговать своими старыми и новыми вещами, прогуливаться по территории почти что Центрального парка, делать пикники с сендвичами и пиццей, танцевать, смеяться так, будто Чендлер всегда рядом, и устраивать такие же знатные вечеринки, как в 20-й квартире!

На Кураж Базаре будет настольный футбол повсюду, квизы для самых знающих, показ сериала целый день, огромный Твистер, уголок с настольными играми, уроки покера, актерского мастерства, самообороны и французского языка, рекорд на беспрерывное кидание мяча, фотозоны с индейкой, реслингом и многое другое.

Keith Dunn

Фото: Facebook

Мистецький Арсенал

22 июля, 20.00

Стоимость: 350-400 грн

Купить билеты можно тут

На протяжении своей более чем сорокалетней музыкальной карьеры Кит Данн объездил с концертами практически весь земной шар. Этот блюзмен является одним из последних представителей той самой, старой школы. На гармонике он учился играть у Билли Боя Арнольда и Уолтера Хортона, советы по написанию песен ему давал Вилли Диксон, на его вокальную манеру повлиял чикагский блюз, а на концертах весь этот аутентичный коктейль Кит дополняет шаманскими ритмами дельты Миссисипи, емко и точно называя свой стиль trance blues.

Сидя у компьютера, можно бесконечно долго цитировать фразу “блюз это когда хорошему человеку плохо”. Посетив концерт Кита Данна становится понятно, что живой блюз — это когда всем хорошо!

Botanica Jazz — Sinatra

Фото: Facebook

Ботанический сад им. Н. Гришко

21 июля, 20.00

Стоимость: 250-450 грн

Купить билеты можно тут

Botanica Jazz в Ботаническом саду им. Н. Гришко – это концерт-посвящение одному из величайших голосов в истории мировой музыки, легендарному Фрэнку Синатре!

Любимые мелодии в джазовой аранжировке исполнит квинтет виртуозного пианиста, лидера сальса-бэнда DisLOCAdos – Ильи Ересько. Вокальные партии великого Фрэнка исполнит знакомый многим по проекту Голос вокалист Роман Руссу.

Экскурсия по красной ветке метро

Фото: Facebook

Киевский метрополитен, станция Арсенальная

21 июля, 12.00

Стоимость: 130-150 грн

Регистрация на экскурсию тут

Купить билеты можно на месте

Каждая из 52 станций столичного метро является своеобразным отражением своей эпохи; по каждой из них можно рассказать свою историю, а некоторым из них можно было бы посвятить отдельную книгу.

На этой экскурсии будет рассказываться история первой и самой старой линии Киевского метро – она нам знакома как красная линия и имеет официальное название Святошинско-Броварская. Экскурсия пройдет по некоторым из станций, где можно будет послушать историю их появления и строительства; узнать, как менялись с течением времени проекты станций и какие инженерные новинки пришлось применять, чтобы два противоположных конца города получили быструю и надежную транспортную связь.

К слову, 25 и 26 июля пройдет самый ожидаемый украинский фестиваль года UPark Festival 2018. В апреле организаторы объявили финальный лайн-ап.