Мамуська, не рви сердце! Откровенные воспоминания мамы Шеремета

Мама Павла Шеремета Людмила Станиславовна рассказала, как жила все это время и объяснила, почему убийцу ее сына до сих пор не нашли.

Ко второй годовщине со дня гибели журналиста белорусское Еврорадио и украинский телеканал Громадське взяли в Минске интервью у его матери Людмилы Шеремет.

– Как и в первый день, когда узнала, что он погиб. Ничего не изменилось. Какие это могут быть чувства? Чувство огромной потери самого близкого человека, своего ребенка, – рассказывает Людмила Станиславовна.

Также она добавила, что все осталось прежним, кроме ее ухода с работы из-за возраста.

– А внутренне, конечно, изменилась. Такое впечатление, что я живу в вакууме. Все, что происходит, проходит мимо меня, а я в надутом мыльном пузыре и только созерцаю поток жизни, людей и то, что вокруг, – подчеркивает женщина.

Людмила Станиславовна отмечает, что не знает почему дело ее сына до сих пор не раскрыто.

– Мне не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то невинный из-за того, что у них либо не получается, или есть какие-то другие причины, чтобы не раскрывать это дело. Потому что такие прецеденты есть. Мне просто интересно, кто же этот человек, кто так боялся Павла. Как надо было бояться и ненавидеть моего сына, чтоб взять и вот так, зверским образом, лишить жизни?, – подчеркивает Людмила Станиславовна

Также она рассказала о своих воспоминаниях о сыне.

– Самое яркое — его рождение: очень красиво, с поднятой рукой, и мне сказали, что он просалютовал этой жизни. Я очень любила его, а как иначе? Родители по-другому не могут. Я с ним разговариваю, что-то рассказываю, советуюсь, прошу помощи. У него было такое выражение: Мамуська, не рви сердце. Поэтому я стараюсь не плакать, но это не всегда получается, – говорит женщина.

Напомним, в полиции заявили, что следствие установило личность, которая может быть причастна к убийству Шеремета, но пока ее не идентифицировано.

Фото: Скриншот из видео

Видео: Euroradio Live