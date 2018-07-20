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Москалькова поговорила с Сенцовым и показала фото

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась в режиме видеоконференции с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram и опубликовала скриншот с Олегом Сенцовым.

– Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека, – написала Москалькова.

Омбудсмен также добавила, что недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.

Читайте: На сколько меня хватит, столько и протяну! У Сенцова был второй криз

Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека. Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: УНИАН

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