Москалькова поговорила с Сенцовым и показала фото

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась в режиме видеоконференции с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram и опубликовала скриншот с Олегом Сенцовым.

– Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека, – написала Москалькова.

Омбудсмен также добавила, что недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.

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Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: УНИАН