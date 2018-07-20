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Мировое соглашение с Газпромом по решениям арбитража невозможно – Нафтогаз

Сумма пени, которую должен уплатить Газпром Нафтогазу Украины за каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража, по состоянию на 20 июля достигла $75 млн.

нафтогаз

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

– Газпром должен заплатить нам за решениями арбитража $2,56 млрд плюс уже $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание. И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы Газпрома по всему миру, – написал он.

По его мнению, Газпрому уже поздно просить о мировое соглашение» в спорах в Стокгольмском арбитраже, решение по которым уже вынесено.

– Как мы сказали Газпрому на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятых решениях арбитража не является возможным. Это даже противоречит сущности мировых соглашений – нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить мировое соглашение по этих спорах, – отметил он.

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Также он напомнил, что Нафтогаз подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с общей суммой требований свыше $12 млрд, по которым он готов пойти на сделку, если Газпром выплатит всю эту сумму во внесудебном порядке.

– Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если Газпром хочет мировое соглашение по этим новым арбитражных процессах, он может во внесудебном порядке оплатить нам эту компенсацию, – написал он.

Вместе с тем Витренко отметил, что судебные разбирательства между компаниями не должны задерживать трехсторонние переговоры о транзите газа после 2019 года.

– Ну если кто-то хочет искусственно затягивать эти переговоры или откладывать, то должно быть отложено и строительство Северного потока-2 как политического и антиконкурентного проекта, – добавил он.

Ранее Факты ICTV писали, что НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, чтобы восстановить процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Фото: politeka.net.

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