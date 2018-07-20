Никаких референдумов под дулами автоматов! Геращенко исключила “выборы” на Донбассе

Ирина Геращенко исключила проведение на оккупированной части Донбасса любого вида референдумов относительно статуса региона.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Украины написала в Facebook.

– Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывают российская пропаганда и “лайфньюсы”, которые запугивают людей “фашистами и хунтой”; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет, – написала она.

Геращенко напомнила, что Минские соглашения предусматривают проведение не референдума, а местных выборов по украинскому законодательству.

– Мы твердо стоим на позиции, что РФ должна выполнять Минские соглашения: прекратить стрелять, прекратить поставки техники боевикам, вывести свои войска с перешитыми шевронами, “потеряшки” и оружие, освободить заложников и вернуть нам контроль над нашей границей, – добавила она.

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Напомним, что ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.