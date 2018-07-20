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Обязательно за это заплатит! МИД Украины вызвал посла Италии из-за заявления о Крыме

Посол Италии Давиде Ла Чечилия должен будет 23 июля явиться в МИД, чтобы дать объяснения по поводу скандального заявления итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о Крыме.

Вчера The Washington post рассказал, как итальянский политик Маттео Сальвини охарактеризовал события 2014 года на Украине фейковыми, сравнивая их с законным референдумом в Крыму, на котором большинство граждан проголосовали за присоединение к России.

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Сегодня же о том, что посла Италии вызвал МИД, сообщила заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

– Он (посол) очень приятный человек, и я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков. Особенно, учитывая то, что этот политик (Маттео Сальвини) ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где встречался с Путиным. Поэтому ожидать что-то другое от человека, который с 1990 года является функционером Лиги Севера не стоит, – пояснила Елена Зеркаль.

– Кто оправдывает аннексию, кто не верит, что существует международное право — обязательно за это заплатит. Так оно всегда было в истории. А что касается Майдана — оставьте нам право говорить, что это было и как. Ведь это сделали украинцы. И за свободу мы заплатили свою очень большую цену, — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Напомним, в США представили резолюцию по Крыму.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime.com

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